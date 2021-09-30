Бруну Фернандеш отреагировал на победный гол Роналду на 95-й минуте матча с «Вильярреалом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победный гол одноклубника Криштиану Роналду на 95-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1).

«Мы знали, что любой момент, когда Роналду получает мяч в штрафной, может закончиться голом. Как вы могли видеть, мы стали делать больше навесов, чаще атаковали через фланги и выполняли подачи, потому что Кавани и Роналду здорово чувствуют такие моменты.

Криштиану вновь сделал это. Он забил, и сделает это ещё много раз в нынешнем сезоне. Он, Эдинсон и Антони Марсьяль очень важны для команды. Они забьют ещё немало голов», — цитирует Фернандеша официальный сайт клуба.

Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.