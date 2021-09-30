Васютин: нравится, как «Зенит» вариативно играет в атаке. Клаудиньо отлично вписался

Вратарь «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за шведский «Юргорден», прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга над «Мальмё» (4:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Не могу сказать, что результат меня сильно удивил. «Зенит» провёл сильный матч, всё получилось. Был один небольшой период в середине первого тайма, когда «Мальмё» пытался выровнять игру, но в остальное время контролировал игру. Быстрые голы в первом и во втором таймах очень помогли. И, конечно, красная карточка тоже сыграла роль. «Зенит» заслуженно выиграл, поздравляю команду и болельщиков!
В последнее время мне нравится то, как «Зенит» вариативно играет в атаке. Это бросается в глаза. Очень позитивный момент. Команда выиграла со счётом 4:0. Не могу сказать, что мне что-то не понравилось. Всегда есть детали, которые можно улучшить, но «Зенит» провёл состоятельный и качественный матч.
Все отметили то, что Клаудиньо отлично вписался в игру. Он показал отличное взаимопонимание при переходах из обороны в атаку. «Зенит» может делать это через средние и длинные передачи, через передачи низом. Это действительно очень хорошо получается в центре поля. Это бросается в глаза», — цитирует Васютина «Спорт день за днём».
- 30 сентября 2021
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