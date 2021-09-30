«Наполи» — «Спартак»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Наполи» примет на своём поле московский «Спартак». Игра пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Посмотреть матч «Наполи» — «Спартак» в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

На матче будет работать бригада арбитров из Словакии, которую возглавит Иван Кружляк. Помогать ему в роли ассистентов будут Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович.

Напомним, помимо «Спартака» и «Наполи» в группе С также выступают польская «Легия» и английский «Лестер Сити».

«Спартак» в первом туре группового этапа ЛЕ сенсационно уступил «Легии» со счётом 0:1 в домашнем матче. «Наполи» в свою очередь расписал результативную ничью с «Лестером» — 2:2.