«Наполи» — «Спартак»: прямая трансляция матча на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 30 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» на выезде встречается с «Наполи». Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру «Наполи» — «Спартак» в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ».

Обслуживает игру бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Помогают ему Бранислав Ганцко (Словакий) и Ян Позор (Словакия). Резервный рефери — Петер Кралович (Словакия).

Напомним, «Спартак» и «Наполи» попали в группу C, в которой также выступают польская «Легия» и английский «Лестер Сити».

«Спартак» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы неожиданно уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда результативно сыграл вничью с «Лестером» (2:2).