Главный тренер «Шерифа» Вернидуб рассказал, как команда праздновала победу над «Реалом»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями от победы над мадридским «Реалом» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, а также рассказал, как команда праздновала победу.



«На установке перед «Реалом» я спросил у команды, играл ли кто-нибудь на «Сантьяго Бернабеу», и никто не поднял руку. Для меня, как для ребят и всего тренерского штаба, – это первая игра на этом стадионе и совсем новые эмоции после победы. Хотя в плане эмоций у нас всё спокойно: в раздевалке ребята были счастливы, я поздравил их с хорошей игрой и победой и сразу напомнил, что второго числа у нас игра с лидером чемпионата и мы должны готовиться.



Пофотографировались в победной раздевалке, да и всё. В полседьмого утра прилетели в Кишинёв. Подогретые не только победой, но и поддержкой тех, кто болел за нас в Мадриде. Это очень классно – когда на чужом стадионе ты слышишь за спиной имя твоего клуба», — сказал Вернидуб в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



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