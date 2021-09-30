Сульшер прокомментировал гол Криштиану Роналду на 95-й минуте матча с «Вильярреалом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на победный гол португальского форварда Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1).
«Когда Криштиану на поле, у команды всегда есть шанс. Он так хорош у ворот соперника! Роналду оказывает влияние на всех — на зрителей, игроков, весь клуб. Он забивал такие голы в концовке уже много раз. В недавнем матче с Ирландией он не реализовал пенальти и не так часто получал мяч, но в итоге забил два гола на последних минутах», — цитирует Сульшера Daily Mail.
«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. «Вильярреал» (1) располагается на четвёртой позиции.
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Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»
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