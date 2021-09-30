Капелло: у Миранчука отличные игровые качества, но он немного ленив

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло и экс-наставник миланского «Интера» Антонио Конте посетили лайв-студию во время матчей Лиги чемпионов. В ходе дискуссии итальянские специалисты затронули персону российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, информирует Sky Sport Italia.
Капелло вспомнил о том, что Миранчук дебютировал в сборной России именно под его руководством, добавив: «У Алексея отличные игровые качества, жаль, что он немного ленив».
Антонио Конте ответил на это: «Обычно Гасперини исправляет ленивых игроков». Позже Конте также заявил, что от Миранчука «многого ждут» в «Аталанте».
Напомним, сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.
- 30 сентября 2021
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