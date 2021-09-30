«В футбол играют не деньги, а люди». Вернидуб раскрыл секрет победы над «Реалом»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что помогло одержать победу над мадридским «Реалом» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Первое – в футбол играют не деньги, а люди, и это самое важное. Второе – удачно проявляет себя зимняя селекция. Третье – да, у нас нет звёзд, зато молодая и быстрая команда. Четвёртое – чтобы победить любой клуб, нужно его изучить. К сожалению, тренеры не могут выйти на поле и играть. Наша задача – дать максимум информации о команде, показать её слабые и сильные стороны.
Понятно, что с таким соперником, как «Реал», играть на равных мы не будем, поэтому у нас был разбор: действовать от обороны, закрыть самые опасные зоны, где любят появляться их футболисты, Сделать быстрый переход из обороны.
На комплекс этих причин мы и рассчитывали», — сказал Вернидуб в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
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- 30 сентября 2021
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