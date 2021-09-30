Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В футбол играют не деньги, а люди». Вернидуб раскрыл секрет победы над «Реалом»

«В футбол играют не деньги, а люди». Вернидуб раскрыл секрет победы над «Реалом»
Комментарии

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что помогло одержать победу над мадридским «Реалом» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Первое – в футбол играют не деньги, а люди, и это самое важное. Второе – удачно проявляет себя зимняя селекция. Третье – да, у нас нет звёзд, зато молодая и быстрая команда. Четвёртое – чтобы победить любой клуб, нужно его изучить. К сожалению, тренеры не могут выйти на поле и играть. Наша задача – дать максимум информации о команде, показать её слабые и сильные стороны.

Понятно, что с таким соперником, как «Реал», играть на равных мы не будем, поэтому у нас был разбор: действовать от обороны, закрыть самые опасные зоны, где любят появляться их футболисты, Сделать быстрый переход из обороны.

На комплекс этих причин мы и рассчитывали», — сказал Вернидуб в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Полную версию можно будет прочитать на нашем сайте в ближайшее время.

Новость по теме
Главный тренер «Шерифа» Вернидуб рассказал, как команда праздновала победу над «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021