«Лацио» — «Локомотив»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 30 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Лацио» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру «Лацио» — «Локомотив» в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».
Встречу обслужит бригада судей из Англии. В роли главного арбитра матча выступит Крейг Поусон. Помогут ему ассистенты Ли Беттс и Иан Хассин. За VAR будут отвечать Крис Кэванах и Хуан Мартинес. Резервный рефери — Питер Бэнкс.
Напомним, соперниками «Локомотива» и «Лацио» по группе Е являются турецкий «Галатасарай» и французский «Марсель».
«Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).
- 30 сентября 2021
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