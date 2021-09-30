Тренер «Шерифа» рассказал, как мотивировал футболистов на матч с «Реалом»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как мотивировал команду на матч с мадридским «Реалом» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.



«У нас интернациональная команда, и к каждому матчу нужны новые слова, которые заденут за живое, за сердце, чтобы игроки вышли, как на последний бой. В наш век есть интернет, легче читать много книг и брать оттуда хорошие высказывания. Секрет раскрывать не буду, но, например, беру какие-то вещи из Омара Хайяма. Всегда можно придумать цитату, соответствующую ситуации. И донести её до команды.



Тем более понимаю английский: говорить не могу, но на троечку его знаю и до Нового Года должен подтянуть. Отдельно языком не занимаюсь. Я самоучка, времени нет, утром – на базу, домой – только поздно вечером.



Когда «Реал» сравнял счёт во втором тайме, что-то ёкнуло: пенальти, 1:1, заряженный Бензема. Но я был уверен в ребятах и видел, когда они шли разыгрывать мяч на центр поля, какое желание у них было. А вот после победного гола радости было столько, что я упал на колени. Непередаваемые эмоции как у меня, так и у всех. Оставалось шесть минут, сыграли все семь, но победили, и теперь есть чувство эмоционального опустошения. Но я прекрасно понимаю, что жизнь продолжается и надо работать», — сказал Вернидуб в эксклюзивном интервью сказал Вернидуб в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



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