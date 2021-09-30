«Лацио» — «Локомотив»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 30 сентября, римский «Лацио» примет московский «Спартак» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лацио» и «Локомотива». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Главным арбитром матча станет Крейг Поусон (Англия). В роли ассистентов выступят его соотечественники Ли Беттс и Иан Хассин. За VAR будут отвечать Крис Кэванах и Хуан Мартинес. Резервный рефери — Питер Бэнкс.
Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотив» и «Лацио» попали в одну группу с французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».
«Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа ЛЕ сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).
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