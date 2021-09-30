«Лацио» — «Локомотив»: прямая трансляция матча на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 30 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» на выезде встречается с римским «Лацио». Место проведения матча — стадион «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Локомотив». В прямом эфире игру транслирует телеканал «Матч ТВ».

Обслуживает встречу британская бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Иан Хассин. За VAR отвечают Крис Кэванах и Хуан Мартинес. Резервный рефери — Питер Бэнкс.

Напомним, помимо «Локомотива» и «Лацио» в группе Е также выступают турецкий «Галатасарай» и французский «Марсель».

«Локомотив» в матче первого тура сыграл вничью с «Марселем» (1:1), забив спасительный гол в концовке встречи. «Лацио» в стартовой игре минимально уступил «Галатасараю» (0:1).