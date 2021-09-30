«Поверьте, всё только начинается». Вернидуб – о целях «Шерифа» на Лигу чемпионов

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос о целях команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, всё только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом. 7 декабря у нас последняя игра с «Шахтёром» – там и посмотрим», — сказал Вернидуб в эксклюзивном интервью сказал Вернидуб в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».
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- 30 сентября 2021
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