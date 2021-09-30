«Мальмё» нам не соперник!» Виталий Мутко – о победе «Зенита» в матче Лиги чемпионов

Бывший министр спорта России и экс-президент РФС Виталий Мутко прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальмё» (4:0).

«Выиграли на классе. «Мальме» нам не соперник! Но были моменты, когда шведы создавали моменты. И еще присутствовали километровые зоны. Такого, например, в матче «Челси» — «Ювентус» не было и близко. Поэтому давайте успокоимся. Хотим сделать шаг — давайте сделаем. Ещё будет ответная игра. Пожелаем удачи!» — приводит слова Мутко «Спорт-экспресс».

Напомним, вчера, 29 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Клаудиньо (9-я минута), Далер Кузяев (49-я минута), Алексей Сутормин (80-я минута) и Вендел (94-я минута).