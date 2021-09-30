Тренер «Шерифа» поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на результаты

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на результаты.
«Сложно сказать. Я уже девять месяцев в молдавском чемпионате, и, поверьте, найти здесь футболиста даже под Лигу Европы очень сложно. Хотя я и могу ошибаться. Но возьмём «Реал», сколько там испанцев? Вратарь – бельгиец. И так далее. Гутьеррес и Начо – двое испанцев из 11 игроков. А ведь у них «королевский клуб», сильная академия, мощный отбор талантов, да и Испания гораздо больше Молдавии, где живёт чуть больше четырёх миллионов человек. Много ли у «Шахтёра» украинцев? Против нас в основе вышли двое – Пятов и Матвиенко. Мне все говорят, что у нас не играют молдаване. Да я только за, если появится молдавский футболист уровня ЛЧ, – он будет играть 100%! Но, к сожалению, таких пока нет», — сказал Вернидуб в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».
- 30 сентября 2021
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