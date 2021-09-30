Рио Фердинанд — о поражении «Челси»: Тухелю предстоит решить загадку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражение «Челси» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

«Тухелю предстоит решить загадку. Ранее всё шло по его плану. Он ещё не оказывался в положении, когда люди начинают задавать вопросы о состоянии его команды. В действиях игроков атаки не было никакой искры. Но я за Томаса Тухеля не переживаю. Думаю, он чудесный тренер и заслуживает доверия после того, как сделал команду, выигравшую Лигу чемпионов», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

Единственный гол в матче провёл Федерико Кьеза на 46-й минуте. В турнирной таблице группы H «Челси» занимает второе место (3 очка), «Ювентус» — первое (6).

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Сити»

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