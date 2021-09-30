Живоглядов: не вижу проблем у «Лацио» – в дерби с «Ромой» клуб смотрелся очень уверенно

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио».
«Может, результаты «Лацио» на старте не те, что были в прошлом сезоне, но в дерби против «Ромы» команда Сарри победила и вообще смотрелась очень уверенно. Каких-то проблем я не вижу. Все футболисты в составе «Лацио» — очень высокого уровня. Педро выигрывал Лигу Европы три года назад, Иммобиле стал чемпионом Европы со сборной Италии.
«Локомотив» стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Cейчас в команде большая конкуренция, тренерский штаб часто проводит ротацию из-за плотного графика. Чемпионат России, Лига Европы, плюс многие футболисты ещё играют в своих сборных и вообще не получают отдыха. Конечно, у «Локо» есть костяк, но и другие игроки обоймы могут себя показать и воспользоваться шансом. Последнее время я не так часто выхожу на поле – конечно, я хочу играть больше и приносить команде пользу», — цитирует Живоглядова Goal Italia.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив» состоится в четверг, 30 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 30 сентября 2021
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