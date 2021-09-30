Илья Кутепов: старт сезона для «Спартака» выдался неудачным, нужно исправлять ситуацию

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о выступлении «Спартака» на старте сезона-2021/2022.



«Старт сезона для «Спартака» выдался неудачным. Не таким, как хотели мы, футболисты, и наши болельщики. Потеряли много очков. Сейчас нужно исправлять ситуацию — чемпионат в самом разгаре, впереди ещё много матчей, будет шанс всё изменить. Тогда улучшится настроение и у команды, и у болельщиков.



В межсезонье пришёл новый тренер Руй Витория. У него свой стиль, видение игры. Он адаптировался в чемпионате России, привык к нашим реалиям, а мы уже понимаем его требования.



Мое будущее? У меня контракт со «Спартаком» до конца сезона. Конечно, сейчас мне не хватает игровой практики. Я отрабатываю на 100% и хочу приносить максимальную пользу своей команде. Мой агент из Италии, и он периодически говорит мне об интересе других клубов, в том числе из-за границы. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Кутепова Goal Italia.



Напомним, сегодня, 30 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.