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Романцев: Карпин не злопамятный, но я бы больше Дзюбу в сборную не вызывал

Романцев: Карпин не злопамятный, но я бы больше Дзюбу в сборную не вызывал
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался по поводу отказа нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Дзюба отказался от приглашения в сборную? Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Ещё больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней. Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал. Тем более что сейчас команда создаётся не только в игровом плане, а ещё и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только моё мнение», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

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