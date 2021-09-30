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Сандро Шварц: основной конкурент «Зенита» – они сами

Сандро Шварц: основной конкурент «Зенита» – они сами
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, считается ли московский клуб главным конкурентом «Зенита».

«Скопинцев играл на позиции крайнего защитника до травмы, он был важным для нас игроком. В этом году играл в полузащите, в последних играх прибавил в единоборствах. Мы довольны его игрой на позиции левого крайнего защитника, полностью выкладывается, но в какие-то моменты ему нужно принимать более простые решения.

«Динамо» – главный преследователь «Зенита»? Основной конкурент «Зенита» – они сами. У них игроки с высоким исполнительным мастерством. А мы должны оставаться на своём пути, брать три очка и быть постоянно в тонусе, — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится 2 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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