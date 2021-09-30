Сандро Шварц: основной конкурент «Зенита» – они сами

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, считается ли московский клуб главным конкурентом «Зенита».
«Скопинцев играл на позиции крайнего защитника до травмы, он был важным для нас игроком. В этом году играл в полузащите, в последних играх прибавил в единоборствах. Мы довольны его игрой на позиции левого крайнего защитника, полностью выкладывается, но в какие-то моменты ему нужно принимать более простые решения.
«Динамо» – главный преследователь «Зенита»? Основной конкурент «Зенита» – они сами. У них игроки с высоким исполнительным мастерством. А мы должны оставаться на своём пути, брать три очка и быть постоянно в тонусе, — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится 2 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
- 30 сентября 2021
-
15:12
-
14:59
-
14:58
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:30
-
14:14
-
14:08
-
13:54
-
13:49
-
13:31
-
13:28
-
13:23
-
13:22
-
13:18
-
13:15
-
12:58
-
12:51
-
12:35
-
12:28
-
12:18
-
12:09
-
12:01
-
11:55
-
11:34
-
11:26
-
11:26
-
11:18
-
11:16
-
10:56
-
10:52
-
10:45
-
10:32
-
10:13