Червиченко: руководство «Локо» ждёт осечек Николича. Ему нельзя крупно проигрывать «Лацио»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив».
«У «Локомотива» шансов с «Лацио» очень мало, но больше, чем у «Спартака» с «Наполи». «Локомотив» команда боевая, у них ситуация в клубе гораздо стабильнее, чем в «Спартаке». У команды Николича есть очень интересные игроки, которые хотят всем показать свой уровень. «Локомотив» даже может и ничью увезти.
Руководство «Локо» ждёт осечек Николича, поэтому крупно сегодня проигрывать Марко точно нельзя. Тот факт, что «Локомотив» не выиграл последние два матча у команд из второй половины таблицы, не говорит о том, что у команды присутствуют проблемы, а говорит о том, что у нас довольно интересный чемпионат»», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
Напомним, сегодня, 30 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Лацио» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 30 сентября 2021
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