«Барселона» начала поиски нового тренера. Клуб уже ведёт переговоры с кандидатами

Руководство каталонской «Барселоны» решительно настроено сменить главного тренера. Клуб уже начал поиски нового наставника. Тренерская рокировка у руля сине-гранатовых может быть осуществлена в течение нескольких дней, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, «Барселона» равноценно рассматривает сразу всех кандидатов на пост главного тренера, которые находятся в её шорт-листе. Клуб одновременно вступил в переговоры с множеством потенциальных сменщиков Рональда Кумана.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромно проиграла «Бенфике» со счётом 0:3. В первом туре каталонцы также разгромно уступили «Баварии» (0:3). «Барселона» находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы.

Ранее СМИ сообщали, что кандидатами на смену Кумана на посту главного тренера «Барселоны» являются Хави, который работает с «Аль-Саддом», и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.