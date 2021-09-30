КДК РФС оштрафовал «Рубин» и «Крылья Советов» за неподобающее поведение команд

КДК РФС на еженедельном заседании вынес ряд решений по матчам 9-го тура Российской Премьер-Лиги. В частности, штрафы за неподобающее поведение (шесть жёлтых карточек в составе одной команды) получили «Рубин» и «Крылья Советов».
«Рубин» оштрафован на 100 тысяч за неподобающее поведение команды — 6 жёлтых.
«Краснодар» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команд — две красные карточки.
На матче «Зенит» — «Крылья Советов» болельщики нарушали масочный режим. «Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей, «Крылья» — на 35 тысяч рублей.
«Крылья Советов» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команд. Предупреждение у шести игроков команды.
«Краснодар» оштрафован на 15 тысяч за нарушение санитарного регламента. «Сочи» на 5 тысяч. Никита Кривцов до ухода команд с поля фотографировался с болельщиками. За нарушение санитарного регламента оштрафован на 20 тысяч рублей.
До ухода команд с поля болельщик «Краснодара» выбежал на поле, клуб среагировал вовремя, болельщика доставили в правоохранительные органы, оформили протокол. Поэтому штраф для клуба снизили. За нарушение санитарного регламента, необеспечение безопасности и выбегание на поле болельщика — штраф 90 тысяч рублей.
Болельщики ЦСКА не соблюдали социальную дистанцию, как и болельщики «Нижнего Новгорода». Оба клуба оштрафованы на 20 тысяч соответственно», — передаёт итоги заседания корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 30 сентября 2021
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