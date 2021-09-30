Экс-судья чемпионата Украины Лисаковский находится в коме после огнестрельного ранения

Бывший арбитр чемпионата Украины Андрей Лисаковский находится в коме, сообщает Footboom. В результате конфликта в него выстрелил сосед. По информации источника, у экс-судьи удалена селезёнка, проведена операция на сердце, плевральной полости, лёгком и кишечнике.
Лисаковский с 1993 по 1994 год играл в любительской команде «Благо» (Благоево). В 1995 году вместе с Сергеем Чмеруком перешёл в СК «Николаев». В высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 4 марта 1995 года в игре с «Вересом» (1:0). Всего в чемпионате сыграл три матча, выходя на замены. Остаток игровой карьеры провёл в основном в любительских коллективах.
Арбитраж любительских региональных соревнований начал в 2002 году. С 2005 года работал арбитром второй, с 2009 года — первой лиги. 13 июля 2013 года в качестве главного судьи дебютировал в Премьер-лиге. В этот день он обслуживал матч «Таврия» — «Заря», завершившийся со счётом 0:2. Представлял Одессу.
- 30 сентября 2021
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