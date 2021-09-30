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Энрике – о возможном возвращении в «Барселону»: не уверен, что у Лапорты есть мой номер

Энрике – о возможном возвращении в «Барселону»: не уверен, что у Лапорты есть мой номер
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал возможность возвращения на пост наставника «Барселоны».

«Я не уверен, что у Жоана Лапорты вообще есть мой номер. Я никуда не ухожу из сборной Испании. У меня контракт, меня хотели видеть здесь, и я уважаю это», – цитирует Энрике спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, руководство каталонской «Барселоны» решительно настроено сменить главного тренера. Клуб уже начал поиски нового наставника. Тренерская рокировка у руля сине-гранатовых может быть осуществлена в течение нескольких дней.

Согласно сведениям источника, «Барселона» равноценно рассматривает сразу всех кандидатов на пост главного тренера, которые находятся в её шорт-листе. Клуб одновременно вступил в переговоры с множеством потенциальных сменщиков Рональда Кумана.

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