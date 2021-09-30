Вратарь «Шерифа» Атанасиадис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

По итогам всех завершившихся встреч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 лучшим игроком был признан вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис, сообщает пресс-служба УЕФА.
Помимо Атанасиадиса, в списке были следующие футболисты:
25-летний полузащитник «Баварии» Лерой Зане, который забил гол и сделал результативную передачу в матче с киевским «Динамо» (5:0);
22-летний нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, сделавший дубль в игре с «Барселоной» (3:0);
26-летний защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который в матче с «Шахтёром» (0:0) выиграл 3 единоборства, сделал 3 перехвата и сделал 89% точных передач.
Напомним, 28-летний греческий голкипер «Шерифа» Георгиос Атанасиадис, арендованный у афинского АЕКа, был признан лучшим игроком матча с «Реалом» (2:1). В этой игре на его счету 11 сейвов и лишь один пропущенный мяч после 31 удара в исполнении игроков «Королевского клуба».
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