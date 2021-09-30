Дриусси: Россия – великая страна. Я всегда буду ей благодарен

Нападающий американского «Остина» Себастьян Дриусси, ранее защищавший цвета «Зенита», поделился впечатлениями от российского этапа своей карьеры.

«Я очень привык к Аргентине. Переход в «Зенит» стал моим первым заграничным опытом. Для меня это была новая культура, было холодно, было много всего, так что первый год я смело могу назвать годом адаптации.

В составе «Зенита» было пятеро аргентинцев, и мы проводили время вместе. Но со временем некоторые из них покинули «Зенит». Тогда я понял, где нахожусь, понял, что мне нужно вырасти. Я начал немного изучать русский язык и пытался стать своим.

Правда в том, что я оказался в великой стране — России, которой я всегда буду благодарен, потому что она открыла для меня свои двери. Это были четыре успешных года, за которые мы смогли впервые в истории клуба завоевать три чемпионства подряд. Навсегда войти в историю в таком большом клубе, как «Зенит», — существенное достижение», — приводит слова Дриусси Marca.