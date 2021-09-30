Стал известен состав сборной Англии на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре

Сегодня в официальном «твиттере» сборной Англии по футболу был опубликован список футболистов, приглашённых в национальную команду на октябрьские матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года.

В список вошли следующие спортсмены:

Вратари: Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).



Защитники: Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Рис Джеймс («Челси»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Атлетико» Мадрид).

Полузащитники: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»).



Нападающие: Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Напомним, 9 октября команда Гарета Саутгейта на выезде сыграет с Андоррой, а 12-го дома примет Венгрию.