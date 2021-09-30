Петер Шмейхель оценил работу Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением о работе, которую в команде делает главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Датчанин не согласился с болельщиками, призывающими к отставке Сульшера.

«Я думаю, что он очень хорошо работает. И его работа приносит нужные результаты клубу. Его работа ещё далека от завершения. Да, много всяких призывов к его увольнению, но кто вообще может прийти и сразу изменить ситуацию в «МЮ»? Я не вижу такого человека.

У Сульшера ДНК «Манчестер Юнайтед». Он знает, что нужно клубу. И он думает не о том, что будет завтра или послезавтра, а через пять лет и так далее. Если он будет работать долгое время, всё будет хорошо. Я вижу прогресс команды», — сказал Шмейхель в эфире talkSPORT.