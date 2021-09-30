Ральф Рангник может стать главным тренером «Барселоны»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива», немецкий специалист Ральф Рангник может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера каталонской «Барселоны». Об этом сообщил близкий к испанскому клубу журналист Решад Рахман.
«В последние дни имя Ральфа Рангника фигурировало в качестве потенциального варианта замены Рональда Кумана», — написал журналист в «Твиттере».
Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. Сообщалось, что ключевыми для Кумана станут три ближайших матча «Барселоны». В играх с «Леванте» и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов команде было необходимо победить, чтобы Куман остался в коллективе.
«Барселона» обыграла «Леванте» в рамках чемпионата Испании (3:0), однако вчера разгромно проиграла «Бенфике» в Лиге чемпионов (0:3).
- 30 сентября 2021
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