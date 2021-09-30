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В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию о договорённости с крупным спонсором

В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию о договорённости с крупным спонсором
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Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой компания «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» стала спонсором футбольного клуба. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что предприятие профинансирует «Нижний Новгород» на сумму более 200 млн рублей.

«Обсуждаем. Как будут подробности, всё будет отражено на официальном сайте», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В прошлом сезоне «Нижний Новгород» выступал в ФНЛ. Нижегородцы заняли 3-е место, но получили прямую путёвку в РПЛ, миновав стыковые матчи, так как «Оренбург» не прошёл лицензирование. В межсезонье «Нижний Новгород» возглавил бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков.

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