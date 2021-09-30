Федерико Кьеза заявил, что у него нет разногласий с Аллегри

Полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал исход матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси», который закончился со счётом 1:0 в пользу итальянского клуба.
«Это было тяжёлое выступление, потому что «Челси» прижал нас к воротам и хорошо владел мячом — но этим вечером мы показали, в чём заключается дух «Ювентуса». Тот дух, о котором говорит тренер. Мы начали с системной игры, затем наставник перестроился, чтобы мы могли атаковать.
У меня никогда не было проблем с Аллегри, этот шум создан средствами массовой информации. Я делаю всё, что он просит, здесь нет никаких проблем. Я знаю, что вам очень нравится, когда «Ювентус» плохо начинает сезон, потому что вы можете бессмысленно сплетничать», — приводит слова Кьезы Football Italia.
- 30 сентября 2021
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