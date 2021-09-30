Фаната «Ниццы», ударившего Пайета, приговорили к году тюремного заключения условно

Фанат «Ниццы», атаковавший полузащитника «Марселя» Димитри Пайета во время матча команд в 3-м туре Лиги 1, был приговорен к году тюремного заключения условно, сообщает RMC Sport. Кроме того, болельщику запретили посещать стадионы в течение пяти лет.
Нападавший — 28-летний мужчина. Прокурор требовал для него год полноценного тюремного заключения. Адвокат фаната выразил удовлетворение в связи с приговором.
Примечательно, что во время матчей «Ниццы» и «Марселя» провинившемуся болельщику нужно будет в обязательном порядке посещать полицейский участок. В течение двух лет у фаната будет действовать испытательный срок.
В концовке матча при счёте 1:0 в пользу «Ниццы» фанаты хозяев начали бросать бутылки. Одна из них попала в Пайета. Вероятно, на фото видны следы от попадания бутылки.
Француз бросил её назад, после чего начались беспорядки. Фанаты выбежали на поле, устроив драку с игроками соперника. Матч в итоге будет переигран.
- 30 сентября 2021
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