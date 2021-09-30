«Спартак» и «Наполи» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» встретится со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Начало матча — в 19:45 мск.

Команды объявили стартовые составы на игру:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Руис, Зелиньски, Элмас, Политано, Петанья, Инсинье.



«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Литвинов, Мозес, Бакаев, Промес, Понсе.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Спартак».

Обслужит матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В роли ассистентов выступят Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович.



Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового сыграл вничью с «Лестером» (2:2).