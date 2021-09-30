Форварда «Лестера» Ихеаначо не пустили в Польшу на матч с «Легией»

Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо не сможет принять участие в матче 2-го тура Лиги Европы с «Легией», который пройдёт в Польше. Форварда не пустили в страну из-за неких проблем с документами, сообщает Goal. При этом Ихеаначо прилетел с командой в Варшаву, но пограничники не пропустили футболиста.
Матч «Легия» — «Лестер» состоится сегодня, 30 сентября. Начало — в 19:45 мск.
«Лестер» в матче 1-го тура сыграл вничью с «Наполи» со счетом 2:2. Англичане вели с преимуществом в два мяча, но пропустили дважды в концовке.
«Легия» в гостях сенсационно обыграла «Спартак» со счетом 1:0. Красно-белые сегодня сыграют в Неаполе с «Наполи».
Путёвку в 1/8 финала турнира получает победитель группы. Команда, ставшая второй, сыграет в дополнительном раунде плей-офф.
- 30 сентября 2021
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