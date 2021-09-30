Витория — о матче с «Наполи»: хорошо, когда мы немного нервничаем

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем матче Лиги Европы с «Наполи». Встреча состоится сегодня, 30 сентября. Начало — в 19:45 мск.

«Это хорошо, когда мы немного нервничаем перед такими матчами. Волнение нормально, это означает, что мы хотим победить. В конце концов, это всего лишь одна игра, мы провели много матчей до этого. Я на все из них настраиваю одинаково. Мы всегда выкладываемся на 100 процентов, это будем делать и сегодня», — сказал цитирует Виторию «Матч ТВ».

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Руис, Зелиньски, Элмас, Политано, Петанья, Инсинье.



«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Литвинов, Мозес, Бакаев, Промес, Понсе.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Спартак».