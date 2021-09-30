Витория — о матче с «Наполи»: хорошо, когда мы немного нервничаем

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем матче Лиги Европы с «Наполи». Встреча состоится сегодня, 30 сентября. Начало — в 19:45 мск.
«Это хорошо, когда мы немного нервничаем перед такими матчами. Волнение нормально, это означает, что мы хотим победить. В конце концов, это всего лишь одна игра, мы провели много матчей до этого. Я на все из них настраиваю одинаково. Мы всегда выкладываемся на 100 процентов, это будем делать и сегодня», — сказал цитирует Виторию «Матч ТВ».
Стартовые составы команд:
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Руис, Зелиньски, Элмас, Политано, Петанья, Инсинье.
«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Литвинов, Мозес, Бакаев, Промес, Понсе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Спартак».
- 30 сентября 2021
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:16
-
19:13
-
19:00
-
18:53
-
18:39
-
18:33
-
18:26
-
18:22
-
18:01
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:19
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:27
-
16:17
-
16:09
-
16:01
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:33
-
15:21
-
15:12
-
14:59
-
14:58