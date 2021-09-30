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Дмитрий Губерниев — о голе «Наполи»: «Спартак» Москва, всё нормально там у вас?

Дмитрий Губерниев — о голе «Наполи»: «Спартак» Москва, всё нормально там у вас?
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на быстрый гол «Наполи» в матче 2-го тура Лиги Европы со «Спартаком». Уже на 13-й секунде москвичи пропустили после ошибки голкипера Александра Максименко. Мяч в пустые ворота гостей забил Элиф Элмас.

«Ребят, «Спартак» Москва, я, конечно, всё понимаю, но на 15-й секунде такой гол пропускать! «Спартак» Москва, всё нормально там у вас? Мы верим в команду. Вперёд, «Спартак» Москва!» — сказал Губерниев в видео, опубликованном у него в телеграм-канале.

«Давайте будем реалистами. Максименко — посредственный вратарь, слабо играющий на выходах….» — вскоре дописал Губерниев.

Соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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