«Лацио» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 московскому «Локомотиву» предстоит встретиться с римским «Лацио». Игра пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Лацио»: Стракоша, Лаццари, Габбарон, Ачерби, Хюсай, Альберто, Катальди, Башич, Родригес, Иммобиле, Андерсон.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Бека-Бека, Куликов, Марадишвили, Жемалетдинов, Смолов, Анджорин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Локомотив».



Встречу обслужит британская бригада арбитров, которую возглавит Крейг Поусон. В роли ассистентов выступят Ли Беттс и Иан Хассин. За VAR будут отвечать Крис Кэванах и Хуан Мартинес. Резервный рефери — Питер Бэнкс.

Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).