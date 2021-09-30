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Роналду — о победе над «Вильярреалом»: я провёл не лучшую игру

Роналду — о победе над «Вильярреалом»: я провёл не лучшую игру
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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» португалец Криштиану Роналду высказался о матче группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом», который завершился со счётом 2:1 в пользу «Красных дьяволов».

«Я невероятно счастлив, но сегодня я провёл не лучшую игру в своей карьере. Иногда я играю хорошо и не забиваю, а сегодня я выступил средне и забил. Мы изначально настраивались на игру, так как прекрасно понимали, что будет сложно выйти в следующую стадию, если мы не наберем очки в этом матче. Теперь всё возможно», – приводит слова Роналду BT Sport.

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. Также он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.

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