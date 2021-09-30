«Наполи» — «Спартак»: Квинси Промес сравнял счёт в матче

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» встречается со «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Матч начался в 19:45 мск.

На 55-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт в матче с «Наполи». Спартаковцы разыграли угловой, Мозес ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Промес подстроился и пробил в дальний угол — после рикошета мяч влетел в сетку.

Обслуживает матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В роли ассистентов выступают Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович.

Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.