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«Наполи» — «Спартак»: Михаил Игнатов вывел гостей вперёд

«Наполи» — «Спартак»: Михаил Игнатов вывел гостей вперёд
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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» встречается со «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Матч начался в 19:45 мск.

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов вывел московский клуб вперёд. Айртон ускорился на левом фланге и выкатил мяч на линию штрафной, Бакаев пропустил, а Игнатов в касание пробил точно в нижний угол ворот.

Обслуживает матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В роли ассистентов выступают Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович.

Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур
30 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Элмас – 1'   1:1 Промес – 55'   1:2 Игнатов – 80'   1:3 Промес – 90'   2:3 Осимхен – 90+4'
Удаления: Руй – 30' / Кофрие – 82'
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