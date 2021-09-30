«Рома» разгромила «Зарю» в Лиге конференций

В Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» состоялся матч 2-го тура Лиги конференций, в котором «Заря» принимала «Рому».

Встреча завершилась уверенной победой гостей, которые забили в ворота соперника три безответных мяча. Уже на 7-й минуте римлян вывел вперёд Стефан Эль-Шаарави, отличившийся с передачи Эбрима Дарбо.

На 66-й минуте Крис Смоллинг удвоил преимущество гостей с передачи Бриана Кристанте. А на 68-й минуте точку поставил Тэмми Абрахам, отличившийся с передачи Николо Дзаньоло.

Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов провёл на поле 62 минуты, но не смог отметиться результативными действиями.

«Рома» возглавляет турнирную таблицу в группе C. Римляне в двух турах набрали шесть очков, одержав победы с общим счётом 8:1. «Заря» потерпела два поражения. Украинский клуб находится на последнем месте в своей группе.

В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Будё-Глимтом», а «Заря» отправится в Болгарию на матч с ЦСКА из Софии.