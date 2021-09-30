«Рома» разгромила «Зарю» в Лиге конференций

В Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» состоялся матч 2-го тура Лиги конференций, в котором «Заря» принимала «Рому».
Встреча завершилась уверенной победой гостей, которые забили в ворота соперника три безответных мяча. Уже на 7-й минуте римлян вывел вперёд Стефан Эль-Шаарави, отличившийся с передачи Эбрима Дарбо.
На 66-й минуте Крис Смоллинг удвоил преимущество гостей с передачи Бриана Кристанте. А на 68-й минуте точку поставил Тэмми Абрахам, отличившийся с передачи Николо Дзаньоло.
Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов провёл на поле 62 минуты, но не смог отметиться результативными действиями.
«Рома» возглавляет турнирную таблицу в группе C. Римляне в двух турах набрали шесть очков, одержав победы с общим счётом 8:1. «Заря» потерпела два поражения. Украинский клуб находится на последнем месте в своей группе.
В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Будё-Глимтом», а «Заря» отправится в Болгарию на матч с ЦСКА из Софии.
- 30 сентября 2021
-
22:42
-
22:39
-
22:32
-
22:27
-
22:19
-
22:14
-
22:11
-
22:08
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:32
-
21:23
-
21:10
-
21:07
-
20:55
-
20:50
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:29
-
20:23
-
20:16
-
20:10
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:16
-
19:13