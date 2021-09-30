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«Рома» разгромила «Зарю» в Лиге конференций

«Рома» разгромила «Зарю» в Лиге конференций
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В Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» состоялся матч 2-го тура Лиги конференций, в котором «Заря» принимала «Рому».

Встреча завершилась уверенной победой гостей, которые забили в ворота соперника три безответных мяча. Уже на 7-й минуте римлян вывел вперёд Стефан Эль-Шаарави, отличившийся с передачи Эбрима Дарбо.

На 66-й минуте Крис Смоллинг удвоил преимущество гостей с передачи Бриана Кристанте. А на 68-й минуте точку поставил Тэмми Абрахам, отличившийся с передачи Николо Дзаньоло.

Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов провёл на поле 62 минуты, но не смог отметиться результативными действиями.

«Рома» возглавляет турнирную таблицу в группе C. Римляне в двух турах набрали шесть очков, одержав победы с общим счётом 8:1. «Заря» потерпела два поражения. Украинский клуб находится на последнем месте в своей группе.

В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Будё-Глимтом», а «Заря» отправится в Болгарию на матч с ЦСКА из Софии.

Лига конференций. Группа C. 2-й тур
30 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Заря
Луганск, Украина
Окончен
0 : 3
Рома
Рим, Италия
0:1 Эль-Шаарави – 7'   0:2 Смоллинг – 66'   0:3 Абрахам – 68'
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