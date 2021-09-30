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«Легия» обыграла «Лестер» во 2-м туре Лиги Европы

«Легия» обыграла «Лестер» во 2-м туре Лиги Европы
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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Легия» встречалась с «Лестером». Игра проходила на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Матч начался в 19:45 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 31-й минуте игроки польской команды открыли счёт. Жозуэ выполнил передачу на Эмрели, тот прорвался в штрафную мимо двух защитников и отличным ударом низом с рикошетом от штанги отправил мяч за линию ворот.

Напомним, соперниками «Легии» и «Лестера» по группе С являются московский «Спартак» и неаполитанский «Наполи».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур
30 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
1 : 0
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 Эмрели – 31'
Комментарии
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