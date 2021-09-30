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«Спартак» одержал волевую победу над «Наполи» в Лиге Европы

«Спартак» одержал волевую победу над «Наполи» в Лиге Европы
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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» встречался со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Матч начался в 19:45 мск. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей.

Игроки «Наполи» открыли счёт в матче со «Спартаком» на 12-й секунде. Прошёл заброс в штрафную москвичей, Александр Максименко ошибся на выходе, а Элиф Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота.

На 28-й минуте Руй Мариу в грубом подкате влетел в Мозеса и получил жёлтую карточку. На 30-й минуте после просмотра VAR арбитр изменил решение, и Руй Мариу получил прямую красную карточку за этот подкат.

На 55-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт в матче. Спартаковцы разыграли угловой, Мозес ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Промес подстроился и пробил в дальний угол — после рикошета мяч влетел в сетку.

Затем футболист «Спартака» Михаил Игнатов вывел московский клуб вперёд — это произошло на 80-й минуте. Айртон ускорился на левом фланге и выкатил мяч на линию штрафной, Бакаев пропустил его, а Игнатов в касание пробил точно в нижний угол ворот.

На 82-й минуте арбитр удалил защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. Бельгиец пустил к мячу Осимхена и в прыжке заехал ногой Виктору в грудь, за что получил вторую жёлтую карточку.

На 90-й минуте спартаковцы совершили перехват и провели быструю атаку. Умяров прорвался по центру и сделал пас в штрафную, Соболев прострелил во вратарскую, а Промес переправил мяч в сетку.

На 94-й минуте Ди Лоренцо вошёл в штрафную, качнул Промеса и прострелил во вратарскую — Осимхен без помех послал мяч в сетку.

Обслуживала матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В роли ассистентов выступали Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович.

Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур
30 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Элмас – 1'   1:1 Промес – 55'   1:2 Игнатов – 80'   1:3 Промес – 90'   2:3 Осимхен – 90+4'
Удаления: Руй – 30' / Кофрие – 82'
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