Видео победного гола «Спартака» в матче с «Наполи»

В Неаполе завершился матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Наполи» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:2.

Игроки «Наполи» открыли счёт в матче со «Спартаком» на 12-й секунде. Прошёл заброс в штрафную москвичей, Александр Максименко ошибся на выходе, а Элиф Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота.

На 55-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт в матче. Спартаковцы разыграли угловой, Мозес ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Промес подстроился и пробил в дальний угол — после рикошета мяч влетел в сетку.

Затем футболист «Спартака» Михаил Игнатов вывел московский клуб вперёд — это произошло на 80-й минуте. Айртон ускорился на левом фланге и выкатил мяч на линию штрафной, Бакаев пропустил его, а Игнатов в касание пробил точно в нижний угол ворот.

На 90-й минуте спартаковцы совершили перехват и провели быструю атаку. Умяров прорвался по центру и сделал пас в штрафную, Соболев прострелил во вратарскую, а Промес переправил мяч в сетку. В итоге этот мяч стал победным.

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На 94-й минуте Ди Лоренцо вошёл в штрафную, качнул Промеса и прострелил во вратарскую — Осимхен без помех послал мяч в сетку.