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Мостовой: победа «Спартака» сложилась из натянутого удаления. Классом «Наполи» выше

Мостовой: победа «Спартака» сложилась из натянутого удаления. Классом «Наполи» выше
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал победу московского «Спартака» в матче с «Наполи».

«Это не безумие. Все, кто видел футбол, понимают, из чего это сложилось. Удаление натянутое, у «Наполи» была ротация, но красная карточка сыграла ключевую роль. «Спартак» поддушил, воспользовался этим и забил. Но всё равно сложилось впечатление, что «Наполи» выше классом — даже при удалении.

Витория этой победой выписал себе карт-бланш. Тем более что по игре «Спартак» вообще мало кому уступил, а теперь обыграли «Наполи», у которого шесть побед в Италии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи» в Лиге Европы. Противостояние завершилось со счётом 3:2.

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