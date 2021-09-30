«Лацио» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт на 13-й минуте

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 московский «Локомотив» встречается с римским «Лацио». Игра проходит сегодня, 30 сентября, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч начался в 22:00 мск.

Футболисты «Лацио» открыли счёт в матче на 13-й минуте. Педро левым краем проскочил в штрафную гостей, далее вырезал подачу в центр, откуда Тома Башич головой переправил мяч в сетку ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Локомотив».



Встречу обслуживает британская бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. В роли ассистентов выступают Ли Беттс и Иан Хассин. За VAR отвечают Крис Кэванах и Хуан Мартинес. Резервный рефери — Питер Бэнкс.



Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).