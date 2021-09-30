Видеообзор волевой победы «Спартака» в матче с «Наполи» в Лиге Европы

В Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоялся матч 2-го тура Лиги Европы. «Наполи» принимал «Спартак», гости одержали победу со счётом 3:2.
Начало встречи сложилось для «Спартака» неудачно. Уже на 1-й минуте после ошибки Александра Максименко Элиф Элмас отправил мяч в пустые ворота москвичей. Но на 30-й минуте итальянцы остались в меньшинстве после удаления Мариу Руя.
Отыграться «Спартак» сумел на 55-й минуте, отличился Квинси Промес. На 80-й минуте гости вышли вперёд после отличного удара Михаила Игнатова в угол.
Уже через две минуты арбитр уравнял составы, показав вторую жёлтую карточку защитнику «Спартака» Максимилиано Кофрие. Уже играя в равных составах, «Спартак» забил третий мяч. После передачи Александра Соболева Промес оформил дубль.
В концовке Виктор Осимхен отыграл один мяч, но уйти от поражения «Наполи» не удалось.
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