На выездном матче с «Лацио» присутствует 27 болельщиков «Локомотива»

На матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 между московским «Локомотивом» и римским «Лацио» присутствует 27 болельщиков российского клуба. Об этом сообщает «твиттер» фанатов «Локомотива».

«Несмотря на множество преград сформировали гостевой сектор в 27 человек. Вперёд, «Локомотив», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Локомотив».



Встречу обслуживает британская бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. В роли ассистентов выступают Ли Беттс и Иан Хассин. За VAR отвечают Крис Кэванах и Хуан Мартинес. Резервный рефери — Питер Бэнкс.



Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).