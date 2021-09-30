Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти прокомментировал слова Витории о недооценке «Спартака» со стороны «Наполи»

Спаллетти прокомментировал слова Витории о недооценке «Спартака» со стороны «Наполи»
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признался, что матч Лиги Европы со «Спартаком» имел для него важное значение. Москвичи одержали победу со счётом 3:2.

«Удаление доставило нам много проблем, в конце первого тайма поменялся курс игры, что повлияло на результат.

Потом в определённый момент мы начали путаться на поле и не смогли удержать игру на том уровне, на котором нам хотелось.

Конфликт после игры? Ничего не произошло. Это был кто-то из технического персонала, он показывал нам определённые жесты. Мне пришлось пойти и сказать, что так не делают.

Сильно ли ударило это поражение? Конечно, да. Я многим недоволен. Нам нужно работать и думать о следующем матче. Не то чтобы мне было грустно, но нам нужно проанализировать ситуацию — сейчас и в будущем.

Мы знаем, что «Спартак» — хорошая команда. Слова Витории о недооценке? Не знаю, откуда он это взял, мы всех уважаем. Играем одинаковые матчи со всеми, только иногда побеждаем, а иногда — нет. Для меня матчи со «Спартаком» очень важны, но вся борьба ещё впереди», — цитирует Спаллетти «Матч ТВ».

Новость по теме
Витория не исключил, что у Понсе серьёзная травма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021