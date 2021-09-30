Спаллетти прокомментировал слова Витории о недооценке «Спартака» со стороны «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признался, что матч Лиги Европы со «Спартаком» имел для него важное значение. Москвичи одержали победу со счётом 3:2.

«Удаление доставило нам много проблем, в конце первого тайма поменялся курс игры, что повлияло на результат.

Потом в определённый момент мы начали путаться на поле и не смогли удержать игру на том уровне, на котором нам хотелось.

Конфликт после игры? Ничего не произошло. Это был кто-то из технического персонала, он показывал нам определённые жесты. Мне пришлось пойти и сказать, что так не делают.

Сильно ли ударило это поражение? Конечно, да. Я многим недоволен. Нам нужно работать и думать о следующем матче. Не то чтобы мне было грустно, но нам нужно проанализировать ситуацию — сейчас и в будущем.

Мы знаем, что «Спартак» — хорошая команда. Слова Витории о недооценке? Не знаю, откуда он это взял, мы всех уважаем. Играем одинаковые матчи со всеми, только иногда побеждаем, а иногда — нет. Для меня матчи со «Спартаком» очень важны, но вся борьба ещё впереди», — цитирует Спаллетти «Матч ТВ».